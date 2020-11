V Bratislave si vodiči na niektorých miestach zdržia do 30 minút

Bratislava 27. novembra (TASR) - V Bratislave sa v piatok ráno vodiči zdržia v niektorých lokalitách do 30 minút. Informuje o tom Stella centrum.



Vodiči sa zdržia a v kolónach si postoja na Slovnaftskej a na Ulici Svornosti v smere do centra. Zdržanie je tam do 30 minút.