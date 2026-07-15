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V Bratislave slávnostne otvoria výstavu diel Vincenta van Gogha
Po prvý raz sa táto výstava zameriava na Johannu van Gogh, prezývanú Jo, manželku Thea van Gogha, a rozpráva príbeh posledných rokov Vincenta van Gogha. Na výstave predstavia viac než 400 diel.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - V stredu popoludní v Bratislave slávnostne otvoria výstavu diel Vincenta van Gogha. Výstava sa zameria na záverečné etapy tvorby van Gogha a prenesie návštevníkov do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy a Auvers-sur-Oise. Práve tam vznikli v rokoch 1888 až 1890 diela, ktoré dnes patria k najznámejším v dejinách umenia. Pre verejnosť bude výstava otvorená od štvrtka (16. 7.). Organizátori o tom informovali na webe.
Po prvý raz sa táto výstava zameriava na Johannu van Gogh, prezývanú Jo, manželku Thea van Gogha, a rozpráva príbeh posledných rokov Vincenta van Gogha. Na výstave predstavia viac než 400 diel.
„Pomocou najmodernejších technológií sú van Goghove diela premietané na obrovské plochy, čím vzniká vizuálny celok, ktorý v pulzujúcom svetle nanovo inscenuje jeho nezameniteľné farby a ťahy štetca,“ dodali organizátori.
Po prvý raz sa táto výstava zameriava na Johannu van Gogh, prezývanú Jo, manželku Thea van Gogha, a rozpráva príbeh posledných rokov Vincenta van Gogha. Na výstave predstavia viac než 400 diel.
„Pomocou najmodernejších technológií sú van Goghove diela premietané na obrovské plochy, čím vzniká vizuálny celok, ktorý v pulzujúcom svetle nanovo inscenuje jeho nezameniteľné farby a ťahy štetca,“ dodali organizátori.