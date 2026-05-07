< sekcia Regióny
V Bratislave spadlo auto z nadjazdu a začalo horieť, hlásia jednu obeť
Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar automobilu je už plne rozvinutý, pričom plamene sa rozšírili aj na okolitý porast.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. mája (TASR) - Na Rybničnej ulici v bratislavských Vajnoroch spadlo v stredu (6. 5.) podvečer auto z nadjazdu a začalo horieť. Vo vraku automobilu sa nachádzala jedna osoba, ktorá utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar automobilu je už plne rozvinutý, pričom plamene sa rozšírili aj na okolitý porast. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali prostredníctvom troch prúdov vody,“ priblížil HaZZ. Hasiči zároveň vykonali prieskum okolia a havarovaný automobil pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar automobilu je už plne rozvinutý, pričom plamene sa rozšírili aj na okolitý porast. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali prostredníctvom troch prúdov vody,“ priblížil HaZZ. Hasiči zároveň vykonali prieskum okolia a havarovaný automobil pomohli naložiť na vozidlo odťahovej služby.