V Bratislave sprístupnili výstavu o ženách,ktoré sa postavili totalite
Výstava je výsledkom spolupráce Poľského inštitútu v Bratislave a Poľského inštitútu v Prahe.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Príbehy žien, ktoré sa v období normalizácie a komunistického režimu rozhodli postaviť totalite, priblíži výstava na promenáde pri hrobe neznámeho vojaka na Vajanského nábreží v Bratislave. Sprístupnili ju od 26. februára a potrvá do 19. marca. Výstava je výsledkom spolupráce Poľského inštitútu v Bratislave a Poľského inštitútu v Prahe. Poukázať má na osudy žien z Poľska, zo Slovenska a z Česka. TASR o tom informoval Mário Kyseľ z Poľského inštitútu v Bratislave.
Výstava „Každodenná odvaha. Poľky, Slovenky a Češky v protikomunistickej opozícii 1968 - 1989“ poukáže na organizátorky podzemných štruktúr či spolupracovníčky samizdatov. Ich každodenný zápas o slobodu sa odohrával v domácnostiach, na uliciach aj v konšpiračných bytoch. Hoci významne prispeli k pádu totalitného systému, ich mená podľa organizátorov výstavy často zostávali v tieni. Expozícia pripomína konkrétne osobnosti z poľskej, slovenskej a českej opozície, ako je Anna Walentynowicz, Marta Kubišová, Joanna Duda-Gwiazda, Hana Ponická, Zdena Tominová, Anna Šabatová či Alina Pienkowska.
Na projekte spolupracovali odborníci zo Slovenska a z Česka, partnerom výstavy sú Ústav pamäti národa, Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Ústav pre štúdium totalitných režimov a Múzeum pamäti XX. storočia.
