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V Bratislave spúšťajú letnú sezónu, kúpalisko Delfín otvorí v sobotu
Najvýhodnejšou voľbou zostáva naďalej nákup vstupeniek online.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Mestská Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava začne postupne otvárať letné kúpaliská v Bratislave. K Zlatým pieskom, ktoré sú už k dispozícii, by sa v sobotu (6. 6.) malo pridať kúpalisko Delfín. V závislosti od počasia i povolení od hygieny by mali byť následne otvorené aj kúpaliská Krasňany, Mičurin, Lamač, Tehelné pole a Rača. Kúpalisko Rosnička bude po komplexnej rekonštrukcii sprístupnené počas letných prázdnin. K dispozícii bude v lete aj Mestská plaváreň Pasienky. Vstupné na kúpaliská zostáva oproti vlaňajšku nezmenené. TASR o tom informoval Peter Filo zo STaRZ.
„Aj tento rok chceme Bratislavčanom ponúknuť dostupné možnosti letného oddychu priamo v meste. Napriek rastúcim prevádzkovým nákladom sa nám podarilo zachovať ceny vstupného na úrovni minulého roka. Zároveň pokračujeme v rozsiahlych investíciách do modernizácie našich areálov,“ skonštatoval riaditeľ STaRZ Ladislav Križan.
Najvýhodnejšou voľbou zostáva naďalej nákup vstupeniek online. V takomto prípade je cena pre všetky kúpaliská 5,50 eura a po 17.00 h je o euro lacnejšia. Pre tých, ktorí uprednostnia kúpu lístka priamo v pokladnici na kúpalisku, sa cena celodenného vstupu bude pohybovať od šesť eur do osem eur v závislosti od kúpaliska. Vstupné pre deti od troch do 18 rokov a po 17.00 h je lacnejšie, pričom deti do troch rokov majú vstup zdarma. Pre seniorov a ŤZP platí jednotné zvýhodnené vstupné tri eurá. Pre pravidelných návštevníkov odporúča STaRZ online permanentky.
Pri kúpe jednorazového lístka alebo permanentky online sa stačí preukázať QR kódom v mobile a prejsť cez samostatne zriadený vstup. Permanentky sú prenosné medzi všetkými ôsmimi mestskými kúpaliskami, neviažu sa na jedno. Návštevníci permanentku zároveň môžu využiť aj ako 90-minútový vstup do Mestskej plavárne Pasienky.
V správe mestskej organizácie STaRZ sú letné kúpaliská Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurin v Starom Meste a Delfín a prírodné kúpalisko Zlaté piesky v Ružinove.
„Aj tento rok chceme Bratislavčanom ponúknuť dostupné možnosti letného oddychu priamo v meste. Napriek rastúcim prevádzkovým nákladom sa nám podarilo zachovať ceny vstupného na úrovni minulého roka. Zároveň pokračujeme v rozsiahlych investíciách do modernizácie našich areálov,“ skonštatoval riaditeľ STaRZ Ladislav Križan.
Najvýhodnejšou voľbou zostáva naďalej nákup vstupeniek online. V takomto prípade je cena pre všetky kúpaliská 5,50 eura a po 17.00 h je o euro lacnejšia. Pre tých, ktorí uprednostnia kúpu lístka priamo v pokladnici na kúpalisku, sa cena celodenného vstupu bude pohybovať od šesť eur do osem eur v závislosti od kúpaliska. Vstupné pre deti od troch do 18 rokov a po 17.00 h je lacnejšie, pričom deti do troch rokov majú vstup zdarma. Pre seniorov a ŤZP platí jednotné zvýhodnené vstupné tri eurá. Pre pravidelných návštevníkov odporúča STaRZ online permanentky.
Pri kúpe jednorazového lístka alebo permanentky online sa stačí preukázať QR kódom v mobile a prejsť cez samostatne zriadený vstup. Permanentky sú prenosné medzi všetkými ôsmimi mestskými kúpaliskami, neviažu sa na jedno. Návštevníci permanentku zároveň môžu využiť aj ako 90-minútový vstup do Mestskej plavárne Pasienky.
V správe mestskej organizácie STaRZ sú letné kúpaliská Rosnička v Dúbravke, Tehelné pole v Novom Meste, Lamač v Lamači, Rača a Krasňany v Rači, Mičurin v Starom Meste a Delfín a prírodné kúpalisko Zlaté piesky v Ružinove.