V Bratislave spustia 2. etapu vrecového zberu separovaného odpadu

Bratislava 7. januára (TASR) – V Bratislave spustia v tomto roku druhú etapu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z bratislavských rodinných domov tzv. vrecovým systémom. Od februára ho plánujú zaviesť v Rači, Novom Meste a Ružinove, od septembra v ostatných mestských častiach Bratislavy. Prvá etapa už funguje od augusta 2020 v Podunajských Biskupiciach, Vrakuni, Starom Meste, Devíne, Devínskej Novej Vsi, Petržalke a vo Vajnoroch.



Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) na svojom webe informuje, že v rámci druhej etapy nastanú aj viaceré zmeny. V letných mesiacoch jún, júl a august sa frekvencia zberu pre plasty zvýši na dva razy za mesiac. „Zvýši sa dodaj modrých vriec na papier z pôvodných 25 na 26 kusov na rok a žltých vriec na plasty, kompozitné obaly a kovy z pôvodných 25 na 32 kusov na rok," spresnilo OLO.



Od januára môžu obyvatelia vykladať vrecia s triedeným zberom v deň odvozu vložené vo vlastných zberných nádobách. „Vrecia musia byť riadne uzatvorené, resp. zaviazané, a musia obsahovať len odpad, ktorý do nich patrí. Použitá nádoba by mala byť v objeme maximálne 240 litrov a musí sa farebne zhodovať (aspoň vrchnák) s farbou vreca,“ priblížila firma.



Analýza hlavnému mestu ukázala, že v rámci vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11 percent, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie 38 percent. Znečistenie papiera v modrých vreciach je štyri percentá, pričom pri systéme zberných hniezd to bolo až 16 percent. Zavedením tohto systému zberu celoplošne pre rodinné domy by sa mala podľa magistrátu úroveň vytriedenia v Bratislave ešte zvýšiť. Odhaduje sa, že v rodinných domoch by obyvatelia mohli vytriediť až o 20 percent viac odpadu na efektívnejšie využitie.



Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom cez takzvané zvony na sklo. Na zberných hniezdach už nebudú k dispozícii kontajnery na papier a plasty zbierané spolu s kompozitnými a kovovými obalmi.