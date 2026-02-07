< sekcia Regióny
V Bratislave spustili petíciu proti elektrickému vedeniu
K výzve sa pridal aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, podľa ktorého navrhovaný zámer vyvoláva oprávnené otázky o jeho dosahu na prírodu.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Proti zámeru spoločnosti Západoslovenská distribučná, ktorá by chcela vybudovať vzdušné elektrické vedenie 110 kilovoltov (kV) na úpätí Devínskej Kobyly v Bratislave, vznikla petícia. Cieľom je podľa starostu Dúbravky Martina Zaťoviča, ktorý je zároveň členom petičného výboru, predovšetkým ochrana prírody. Zámer by mal totiž priniesť výrub približne 114.000 metrov štvorcových lesa, čo predstavuje plochu asi 16 futbalových ihrísk. Zároveň má byť snahou hľadať citlivejšie riešenie. Spoločnosť deklaruje, že každý zásah do lesných území vníma ako krajné riešenie. Pripravuje niekoľko variant trasovania vedenia a preveruje rôzne alternatívy výstavby.
„Tento zámer by znamenal zásah, ktorý by natrvalo zmenil charakter krajiny. Nie sú to len čísla. Sú to stromy, pokoj lesa, prirodzený biokoridor a životný priestor rastlín živočíchov - hodnoty, ktoré by sme už nikdy nedokázali vrátiť späť,“ konštatuje Zaťovič na sociálnej sieti.
Trasa má nadviazať na existujúce vedenie v lokalite Horné Krčace a pokračovať cez dúbravské lesy, Veľkú lúku popri Veľkolúckom potoku, ponad železnicu až do Devínskej Novej Vsi. Celková dĺžka vedenia je plánovaná na 9,2 kilometra, z toho tri kilometre vedú cez lesné územie na úpätí Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, ktoré je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, s najvyšším stupňom ochrany.
K výzve sa pridal aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, podľa ktorého navrhovaný zámer vyvoláva oprávnené otázky o jeho dosahu na prírodu. „Považujem za dôležité hľadať riešenia, ktoré budú rozumné, šetrné k prírode a ohľaduplné k obyvateľom,“ odkázal Krajčír na sociálnej sieti.
Starosta Dúbravky zároveň zdôrazňuje, že petícia nie je proti rozvoju ani proti zlepšovaniu kvality života v meste. Jej cieľom je preveriť a využiť alternatívne možnosti. Jednou z nich je využiť už existujúce elektrické vedenie popri diaľnici, ktoré bolo minulý rok obnovené a kapacitne posilnené. „Ak by to kapacitne nestačilo, ďalším riešením je uloženie nového vedenia do zeme v ochrannom pásme tohto koridoru, namiesto výstavby nových stĺpov v lese,“ podotkol Zaťovič.
Výstavba plánovaného nového vedenie 2 krát 110 kV je podľa spoločnosti potrebná pre budúce zabezpečenie zásobovania Bratislavy, pričom rastúce zaťaženie distribučnej sústavy súvisí aj s výrazným rozvojom územia Dúbravky. Podotýka, že je zapísané v územnom pláne mesta viac ako 20 rokov.
„Práve vzhľadom na dlhodobý zápis v územnom pláne ide dnes o jeden z posledných priechodných koridorov v danej lokalite na výstavbu takéhoto druhu zariadenia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská distribučná Michaela Dobošová s tým, že trasa úplne obchádza národnú prírodnú rezerváciu Devínsku Kobylu.
Aktuálne spoločnosť spracováva štúdie realizovateľnosti a pripravuje niekoľko variant trasovania vedenia. Preveruje tiež rôzne alternatívy výstavby vrátane vyvýšených stožiarov a podzemnej káblovej trasy, čím by sa zmenšil zásah do lesných území. Potvrdila zároveň, že jej zástupcovia v decembri 2025 stretli so starostom Dúbravka a jeho tímom a diskutovali o variantných možnostiach. „Každý variant so sebou prináša obmedzenia, ktoré budeme v súčinnosti so samosprávami musieť následne posúdiť a vyhodnotiť,“ podotkla Dobošová. Plánovaný horizont realizácie je rok 2035.
