V Bratislave spustili zber opäť použiteľných vecí do Mestského bazára

Bratislava 3. septembra (TASR) – Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spustila zber nepotrebných, ale stále použiteľných vecí do Mestského bazára. Tie môže verejnosť prinášať do 2. októbra do centrály OLO na Ivanskej ceste v hlavnom meste každú stredu, v piatok a v sobotu. Zberné miesta však rozšíria aj do ostatných bratislavských mestských častí. TASR o tom informovala Linda Golejová z OLO.



Podujatie Mestský bazár sa bude následne konať 9. až 10. októbra v areáli komunálneho podniku na Bazovej8. Vyzbierané financie budú vedené na transparentom účte abudú použité na budovanie stabilného Bratislavského centra opätovného použitia (reuse centra).



"Cieľom zberu je zbaviť domácnosti nepotrebných vecí, ktoré by sa inak stali odpadom a dať im tak druhú šancu. Tieto vyzbierané veci budú môcť záujemcovia následne získať na Mestskom bazáre za symbolické ceny," spresnila Golejová.



Prvé dve kolá podujatia ušetrili Bratislavu od 21 ton nepoužívaných vecí, ktoré priniesli návštevníci počas júnového zberu a minuloročného septembrového zberu. Viac ako 1500 návštevníkov si vďaka tomu osvojilo takmer 8000 vecí s hmotnosťou viac ako osem ton. Za nákup vyzbieraných vecí prispeli ľudia celkovo sumou vyše 11.000 eur.