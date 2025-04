V Bratislave štartuje nový hudobný formát, prepája hudbu s diskusiou

Bratislava 7. apríla (TASR) - Hlavné mesto bude dejiskom nového špeciálneho podujatia s názvom Ja som hudba, ktoré prepája hudbu s diskusiou. Prvé vydanie formátu venovanému hudobníkom, odborníkom z hudobného prostredia a milovníkom hudby, či tým, ktorí jej chcú lepšie rozumieť, sa uskutoční 8. apríla o 19.00 h v priestoroch Bohema Manifest v Bratislave. Nesie názov Rádiá vs Digital. TASR o tom informovala Andrea Sulovská so spoločnosti All About Music.



„Diskusia sa bude venovať tomu, ako rádiá a digitálne platformy ovplyvňujú kariéru hudobníkov, kde sa dnes rodia hity a ako sa mení cesta piesní k poslucháčom,“ približujú organizátori. Avizujú troch hostí s rôznymi pohľadmi a skúsenosťami. Na tému budú diskutovať hudobník a producent Maxx Mikloš, hudobný publicista a dramaturg Slovenského rozhlasu Rado Mešša. Trojicu dopĺňa Emma Llure - speváčka a moderátorka večera, ktorá vytvorí priestor na dialóg medzi hosťami a publikom.



Hudobným hosťom večera bude kapela Inými slovami. „Razí si vlastnú cestu na slovenskej a českej scéne. Prinesie nielen hudobný zážitok, ale aj osobný pohľad na tému večera,“ dodávajú organizátori.