V Bratislave stúpa záujem o múzeá aj knižnice, ukazujú dáta z mesta

Bratislava 6. septembra (TASR) – Záujem o múzeá a knižnice v Bratislave stúpa. Tvrdí to hlavné mesto a odvoláva sa pritom na svoje otvorené dáta na webe opendata.bratislava.sk. Z nich napríklad vyplýva, že najpopulárnejšie mestské múzeum v Bratislave je hrad Devín, ktoré navštívi zhruba 500 ľudí denne.



"Zo všetkých mestských múzeí majú najväčší počet návštevníkov Múzeum dejín mesta, Múzeum zbraní, Múzeum historických hodín a Národná kultúrna pamiatka Devín. V roku 2018 Devínsky hrad privítal vyše 200.000 návštevníkov," spresnil primátor Bratislavy Matúš Vallo. Devín je podľa magistrátu suverénne najpopulárnejšou pamiatkou v správe hlavného mesta.



Súhrnne si lístky do mestských múzeí kúpi približne štvrť milióna návštevníkov. Bratislavská samospráva zbiera aj dáta z ďalších sezón, postupne ich bude aktualizovať a sprístupňovať na webovom portáli. "Návštevnosť mestských múzeí medziročne postupne mierne stúpa, podľa dostupných dát sú najpopulárnejšie výstavy súvisiace z históriou Bratislavy a Slovenska. Naopak, návštevnosť Galérie mesta Bratislavy klesla. Galéria zorganizuje v priemere 24 výstav do roka. Ukazuje sa pritom, že dĺžka trvania výstavy a počet návštevníkov nemajú výrazný súvis," skonštatovalo mesto.



Prostredníctvom otvorených dát sa verejnosť dozvie, že najpopulárnejšou inscenáciou hranou v bratislavskom Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava bola vlani Perníková dáma, rok predtým najviac ľudí bavili Tri prasiatka. V priemere jedno predstavenie sledujú tri stovky divákov.



"Údaje zachytávajú tiež vývoj v mestských knižniciach. Aj v súčasnej digitálnej dobe stúpa počet registrovaných čitateľov z viac ako 7000 v roku 2014 na takmer 8000 v roku 2018. Počet registrovaných detí stúpa rapídnejšie ako počet registrovaných dospelých," uviedol magistrát. Ako podotkol, tento rok trend pravdepodobne výrazne ovplyvní situácia súvisiaca s novým koronavírusom, a tak vedenia mestských kultúrnych inštitúcií budú musieť prijímať opatrenia na zmiernenie očakávaného poklesu návštevnosti.



Portál opendata.bratislava.sk spustilo hlavné mesto koncom roka 2019. Návštevníci na ňom aktuálne nájdu vyše 9000 dátových setov z oblastí ako hospodárenie mesta, doprava, ekonomika, infraštruktúra či kultúra. V najbližšom čase tu majú pribudnúť nové dáta o hustote obyvateľov na novej GIS platforme. Pribudnú aj vizualizované dáta o bývaní či priestupkoch zaznamenaných mestskými policajtmi.