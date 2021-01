V Bratislave sú až do utorka otvorené viaceré odberové miesta

Bratislava 25. januára (TASR) - V Bratislave je aj po víkendovom skríningovom testovaní ľudí na ochorenie COVID-19 otvorených v pondelok a utorok (26. 1.) viacero odberových miest. Mnohé bratislavské mestské časti tu momentálne hlásia minimálne alebo žiadne čakacie doby.



V Ružinove budú do utorka ďalej testovať formou drive-through na bratislavskom letisku. "Dva tímy vám urobia test priamo z auta, a čakanie je aktuálne nulové. Od rána už otestovali viac ako sto ľudí a pozitivita je zatiaľ nula," skonštatoval na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren. V Novom Meste v týchto dňoch testujú s rezerváciou termínu v Stredisku kultúry Vajnorská, na Šancovej 110 či Limbovej 14 a bez rezervácie termínu na ministerstve obrany, Za kasárňou 3 či na zimnom štadióne. V Starom Meste bude verejnosti k dispozícii odberné miesto na Gaštanovej ulici.



V Karlovej Vsi sú pre ľudí tieto dni otvorené viaceré odberové miesta, napríklad na miestnom úrade či Karloveskom centre kultúry. Funguje aj testovanie formou drive-through na parkovisku pod Mostom Lafranconi či v Líščom údolí. "Ak by mal dnes ešte niekto záujem o testovanie, tak v Petržalke na Hrobákovej je otvorené nové mobilné odberové miesto (MOM) mestskej časti," informoval na sociálnej sieti starosta Petržalky Ján Hrčka. Vo Vajnoroch bude v pondelok a utorok zriadené jedno odberové miesto v Dome kultúry v Parku pod lipami 2. V Rači týchto dňoch otvorila mestská časť jedno odberové miesto pred Nemeckým kultúrnym domom. Viac informácií o testovaní i o tom, či je nutné sa naň registrovať, poskytujú na webových stránkach a sociálnych sieťach jednotlivé bratislavské mestské časti.



V Bratislave sa budú mať možnosť dať otestovať ľudia na COVID-19 aj po utorku. Hlavné mesto avizuje, že v najbližších dňoch by mali k už 19 existujúcim dlhodobým MOM pribudnúť zhruba 30 ďalších. Týždenná kapacita testovania v hlavnom meste sa tak zvýši na viac ako 100.000 testov. Tento počet by mal podľa magistrátu stačiť, aby sa pravidelne a pohodlne mohli testovať všetci, ktorí to potrebujú.



Od stredy (27. 1.) bude potrebný certifikát o testovaní na COVID-19 s negatívnym výsledkom na cestu do práce, prírody, na čerpaciu stanicu, poštu, úrad, do autoservisu i na výdajné miesta e-shopov. Platia však aj viaceré výnimky.