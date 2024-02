V Bratislave sú hlásené nehody, vodiči si preto postoja v kolónach

Bratislava 13. februára (TASR) - Dopravu v Bratislave v utorok ráno komplikujú nehody. Vodiči si preto postoja v kolónach. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Nehoda je hlásená na bratislavskej diaľnici D1, na Prístavnom moste smere do Petržalky. Zdržanie sa odhaduje na 20 minút. Tiež je na obchvate Senca smerom zo Sládkovičova, v križovatke na Kráľovú pri Senci. Premávka sa tam spomaľuje vo všetkých smeroch.



Vodiči si postoja do desať minút v Krasňanoch na Račianskej smerom do centra. Tiež na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 a aj po starej ceste. Počkajú si tam desať až 15 minút. Do desať minút je kolóna hlásená aj v Rovinke smerom do Bratislavy.



Stella centrum tiež vodičov upozorňuje na kolóny, do 15 minút sú odhadované v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. Vodiči si postoja aj na trase Malinovo - Most pri Bratislave.