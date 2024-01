V Bratislave sú hlásené viaceré nehody, vodiči sa zdržia v kolónach

Bratislava 30. januára (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí v utorok ráno komplikujú nehody a kolóny. Vodiči si postoja desiatky minút. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Nehoda je hlásená na Vajnorskom nadjazde, vodiči majú počítať so zdržaním. Ďalšia sa stala na Ivanskej ceste, smerom do centra. Kolóny sa preto tvoria už na zjazde z diaľnice D1. Nehoda je aj na Dolnozemskej ceste pred výjazdom na Kutlíkovu ulicu. Ďalšia je hlásená medzi Ivankou pri Dunaji a Zálesím.



Kolóny sa tvoria na Račianskej smerom do centra, zdržanie odhadujú na desať minút. Vodiči si desať až 15 minút postoja aj na diaľnici D1 na trase zo Zlatých pieskov do Petržalky. Pred Tunelom Sitina, na diaľnici D2 smerom z Malaciek je zdržanie na desať minút.



Stella centrum tiež upozorňuje na kolóny, do 15 minút sú odhadované v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. Vodiči si postoja aj na trase Malinovo - Most pri Bratislave a Stará cesta, Lozorno - Stupava - Záhorská Bystrica.