V Bratislave sú na niektorých úsekoch kolóny, vodiči sa zdržia

Bratislava 21. októbra (TASR) - V Bratislave sa v stredu ráno tvoria kolóny. Situáciu komplikuje nehoda na Bajkalskej ulici v smere von z mesta. Vodiči sa tam zdržia niekoľko desiatok minút. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.



Kolóna je aj na Gagarinovej ulici v smere na Nivy. Vodiči si tam počkajú 15 až 20 minút. Ďalšie zdržanie je na Račianskej ulici v smere do centra, zdržanie tam je desať až 15 minút.



Zelená vlna upozorňuje aj na križovatku Vajnorská - Bojnická, kde nefungujú semafory. Pokračuje, že na D2 v Tuneli Sitina v smere z Petržalky sú na ceste vysypané odpadky, vodiči by tam mali zvýšiť opatrnosť.



Stella centrum hlási kolónu na D2 na úseku Stupava - Lamač - Sitina, vodiči si počkajú do 20 minút. Pätnásť minút si autá postoja v úseku Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava. Na D1 pri Beluši pracujú cestári, zdržanie je tam v oboch smeroch do 15 minút.