V Bratislave sú voľby pokojné, mestské časti evidujú vysoký záujem

Bratislava 29. februára (TASR) – Sobotné voľby do Národnej rady (NR) SR sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ pokojné. Mnohé okrskové volebné komisie hlásia veľký záujem voličov. Miestami stoja v radoch, niekde museli pridať volebné plenty či vyprázdniť volebnú urnu, keďže bola naplnená. TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv.



Vysoký počet voličov hlási napríklad Nové Mesto, hovorca Marek Tettinger hovorí o "brutálne" veľkom záujme. V niektorých volebných okrskoch museli pre pohodlie občanov uplatňujúcich si svoje volebné právo doplniť volebné plenty, aby nemuseli dlho čakať. Volebné lístky okrskových komisiám podľa neho zatiaľ stačia a priebeh volieb je doposiaľ pokojný.



Výrazne vyšší záujem ako pri predchádzajúcich voľbách eviduje aj Ružinov. "Okrskové volebné komisie hovoria o výraznom nadpriemere oproti voľbám v minulosti," skonštatovala Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Voliť chodia všetky vekové kategórie, miestami sa pred niektorými volebnými miestnosťami tvorili aj rady. "Ale ľudia sú pokojní, nehundrú," poznamenala.



Vysokú účasť potvrdzuje aj najväčšia mestská časť Petržalka. Podľa Evy Štefánikovej z referátu organizačných vecí petržalského miestneho úradu chodí voliť veľa ľudí, stalo sa už, že museli dvakrát vysypať volebnú urnu, keďže bola plná.



Priebeh volieb je zatiaľ podľa nej pokojný, bez väčších incidentov. Evidujú však prípad, keď sa voľby domáhala pani so slovenským občianstvom, bez trvalého pobytu, žijúca v zahraničí. Po vysvetlení podmienok, ktoré sú iné pri každých voľbách a ktoré pre parlamentné voľby nesplnila, však svoju chybu uznala. Voliť chcelo podľa Štefánikovej aj niekoľko voličov, ktorí si nevyzdvihli včas na pošte hlasovacie preukazy.



Zároveň priznala, že ráno museli niektoré komisie dopĺňať chýbajúcich členov. "Včera sme mali všetko 'vyšperkované', ale dnes sme museli v niektorých okrskoch doplniť ľudí, lebo niektorí členovia ochoreli," doplnila Štefániková.



Pokojný priebeh volieb má zatiaľ aj Staré Mesto. "Ľudia chodia voliť, voľby sú pokojné a bez incidentov," povedal staromestský hovorca Matej Števove.



V Bratislave sa v sobotných parlamentných voľbách volí v 402 volebných okrskoch.