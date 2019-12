V Bratislave testovali I. etapu zmodernizovanej karloveskej radiály

Bratislava 10. decembra (TASR) - Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ako špeciálneho stavebného úradu pre električkové a trolejbusové dráhy, spoločne so zástupcami Dopravného podniku Bratislava (DPB) a ďalších dotknutých orgánov v utorok otestovali zmodernizovanú 1. etapu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave. Ide o úsek za zastávkou Molecova po obratisko Karlova Ves. Skúšobná jazda dopadla podľa úradov dobre, čo sa týka prejazdnosti trate.



"Išlo o technicko-bezpečnostnú skúšku stavby, ktorá je jednou z dôležitých súčastí kolaudačného procesu. Ten BSK na žiadosť hlavného mesta už spustila. Povolenie na predčasné užívanie vydá BSK v expresných, no zákonných lehotách po doručení záznamu o tejto jazde, ako aj ďalších potrebných dokladov," informovala TASR hovorkyňa kraja Lucia Forman.



Technicko-bezpečnostnou skúškou sa podľa jej slov overuje, či je dráha funkčná, či zaručuje bezpečné a trvalé prevádzkovanie, ako aj bezpečnú a plynulú dopravu na dráhe. Utorňajšia skúšobná jazda dopadla podľa BSK dobre, čo sa týka prejazdnosti trate. "Vyskytli sa drobné nedostatky v infraštruktúre zastávok, ktoré však zhotoviteľ stavby odstráni do začatia prevádzky," podotkla Forman. Kraj deklaruje, že po doručení všetkých potrebných dokladov k vydaniu rozhodnutia, vydá povolenie na predčasné užívanie 1. etapy zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály čo najskôr.



BSK zároveň na základe žiadosti mesta Bratislava spustil aj kolaudačné konanie na predčasné užívanie 2. etapy zmodernizovanej radiály. Druhá etapa projektu je vymedzená úsekmi od obratiska Karlova Ves po Damborského. Ústne pojednávanie so všetkými zainteresovanými stranami je stanovené na 18. decembra.



Kedy však začnú premávať električky po zmodernizovanej časti Karlovesko-dúbravskej radiály je nateraz otázne. Dôvodom je spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace v Dúbravke. Dodávateľ stavebných prác, ktorý modernizuje trať, naďalej deklaruje, že úsek od Molecovej po Damborského (1. a 2. etapa obnovy) by mal byť dokončený v decembri. "Spustenie električky závisí však od doriešenia situácie s elektrickou stanicou," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Mesto v tejto veci podalo návrh na predbežné opatrenie súdu. Rovnako podalo návrh na zápis vecného bremena na pozemok do katastra nehnuteľností. A zvažuje aj ďalšie technické riešenie.



S prácami po ukončení I. a 2. etapy modernizácie by sa malo následne pokračovať až začiatkom mája 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Práce tam majú trvať do jesene 2020.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Zhotoviteľom prác je konzorcium firiem DK Radiála.