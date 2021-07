V Bratislave treba počítať na niektorých miestach s kolónami

Bratislava 8. júla (TASR) - V Bratislave treba vo štvrtok počítať na niektorých miestach so zdržaniami a kolónami. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Zdržanie okolo 30 minút je hlásené na vjazde do Bratislavy po D2 z Malaciek. Vodiči sa zdržia aj na obchádzkach cez Stupavu a v okolí Volkswagenu.



V ostatných úsekoch hlavného mesta je premávka plynulá a zdržania sú minimálne.