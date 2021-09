V Bratislave treba počítať na niektorých miestach s kolónami

Bratislava 3. septembra (TASR) - V Bratislave treba v piatok ráno počítať na niektorých miestach so zdržaniami a kolónami. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Polhodinové zdržanie je na starej Seneckej ceste v smere od Ivanky pri Dunaji do hlavného mesta. Zelená vlna upozorňuje, že 20 minút si vodiči postoja v kolóne na Ulici Svornosti v smere do centra.



Kolóna je aj na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave, zdržanie je okolo 15 minút. Taktiež aj na vjazde do Petržalky z Jaroviec.