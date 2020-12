V Bratislave treba počítať na viacerých miestach so zdržaniami

Bratislava 16. decembra (TASR) – V Bratislave treba aj v stredu ráno počítať na niektorých miestach s kolónami. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu odstraňujú na začiatku Dolnozemskej cesty v Petržalke pri kruhovom objazde smerom od Rusoviec, kde sa zrazili tri autá. Vodiči musia rátať so zdržaním. Nehodu hlásia aj na Popradskej ulici smerom do centra, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je stredný pruh. So zdržaním treba počítať aj na Slovnaftskej ulici smerom do mesta, kde je pre nehodu blokovaný jeden jazdný pruh.



Pozor si treba dávať aj na zjazde z diaľnice D1 na Gagarinovu v meste do centra, kde je v zákrute v ľavom pruhu odstavené auto.



Nehodu dokumentujú aj v Rovinke na Hlavnej smerom do Bratislavy. Blokovaný je jeden pruh.