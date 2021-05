V Bratislave treba počítať na viacerých miestach so zdržaniami

Bratislava 5. mája (TASR) – V Bratislave treba aj v stredu ráno počítať na niektorých miestach s kolónami. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu odstraňujú na zjazde z diaľnice D1 na Gagarinovu ulicu v smere zo Zlatých Pieskov, blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehoda pribudla aj na diaľnici D1 za Prístavným mostom v smere na Zlaté Piesky, kde je blokovaný ľavý pruh. Zdržanie je nárazové.



Približne 15-minútové zdržanie hlásia na Račianskej ulici smerom do centra a na Ulici Svornosti v smere do centra. Rovnako dlho si vodiči postoja aj na vjazde do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave. Polhodinové zdržanie evidujú na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy.



Stella centrum hlási zdržanie aj na diaľnici D2 Lamač - Sitina - Mlynská dolina, kde si vodiči postoja desať minút.