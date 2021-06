V Bratislave treba počítať na viacerých miestach so zdržaniami

Bratislava 2. júna (TASR) - V Bratislave treba aj v stredu ráno počítať na niektorých miestach s kolónami. Premávku ovplyvňujú aj nehody. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu dokumentujú v hlavnom meste na Ceste na Senec pri Zlatých pieskoch v smere do centra. Zrazili sa tam tri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, vodiči sa môžu krátko zdržať. Vodiči si postoja aj pre nehodu na diaľnici D1 pri Senci smerom do Bratislavy, kde sa v pravom pruhu zrazili dve autá a kamión. Nehoda pribudla aj na Pražskej ulici smerom na Šancovú, kde je blokovaný jeden jazdný pruh.



S polhodinovým zdržaním treba v hlavnom meste počítať na Slovnaftskej smerom do centra, so zdržaním do 25 minút na Hradskej ulici smerom z Vrakune do centra. Zhruba 20 minút sa vodiči zdržia na Ulici Svornosti a na Popradskej ulici a 15 minút na Račianskej ulici smerom do centra.



Plynulá premávka nie je ani pri ceste do hlavného mesta. Kolóna s 20-minútovým zdržaním je hlásená na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na diaľnici D2, ale tiež na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom smerom od Senca. S rovnakým zdržaním treba počítať aj pri ceste z Ivanky pri Dunaji a Bernolákova do Bratislavy. Zhruba 15 minút si v kolóne postoja vodiči pri vjazde do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave, ako aj z Dunajskej Lužnej smerom do Rovinky a Bratislavy. Na ceste z Čiernej Vody a Vajnôr v smere do Bratislavy je zdržanie desať minút.