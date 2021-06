V Bratislave treba počítať na viacerých miestach so zdržaniami

Bratislava 16. júna (TASR) - V Bratislave treba aj v stredu ráno počítať na niektorých miestach s kolónami. Premávku ovplyvňujú aj nehody. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu dokumentujú v hlavnom meste na Gagarinovej ulici smerom do centra, blokovaný je jeden pruh, vodiči sa musia pripraviť na zdržanie. Rovnako jeden jazdný pruh je blokovaný pre nehodu na Ulici 29. augusta pred križovatkou so Špitálskou v smere z Karadžičovej ulice.



Zhruba 25 minút si vodiči postoja na Hradskej ulici smerom z Vrakune, do 20 minút na kruhovom objazde vo Vrakuni v smere do centra, na Slovnaftskej smerom do centra, na Ulici Svornosti i na Popradskej smerom do centra. Zdržanie 15 minút hlásia na Račianskej v smere do centra.



Plynulá premávka nie je ani pri ceste do hlavného mesta. Kolóna s 30-minútovým zdržaním je hlásená na starej Seneckej ceste do Bratislavy, zhruba 30 minút si vodiči postoja pri vjazde do hlavného mesta z Mosta pri Bratislave a na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom smerom od Senca, ale tiež v Ivanke pri Dunaji smerom z Bernolákova do Bratislavy. Kolóny so zdržaním do 15 minút evidujú na diaľnici D2 za Stupavou smerom do Bratislavy aj z Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy. Približne desať minút si vodiči postoja na ceste z Čiernej Vody a Vajnôr do Bratislavy.