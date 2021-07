V Bratislave treba počítať na viacerých miestach s kolónami

Bratislava 7. júla (TASR) - V Bratislave treba v stredu počítať na viacerých miestach so zdržaniami a kolónami. Dôvodom sú i viaceré nehody v hlavnom meste. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Zdržanie do 30 minút je hlásené na Ulici Svornosti smerom do centra, do 25 minút si vodiči postoja na Gagarinovej ulici za cintorínom Vrakuňa smerom do centra, kde jeden jazdný pruh blokuje odstavené auto. Zhruba 20 minút si postoja na Popradskej ulici smerom do centra, ale tiež na Hradskej ulici z Vrakune v smere do centra. Do 15 minút si vodiči postoja na Račianskej ulici smerom do centra.



Premávka nie je plynulá ani pri ceste do hlavného mesta. Približne 20-minútové zdržanie hlásia vodiči na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave a na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom smerom zo Senca. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy treba rátať s desaťminútovým zdržaním. Viac ako desať minút si vodiči postoja aj pri ceste z Čiernej Vody a Vajnôr do Bratislavy či v Ivanke pri Dunaji smerom z Bernolákova do Bratislavy.