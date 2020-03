V Bratislave treba rátať s dopravnými obmedzeniami

Bratislava 11. marca (TASR) - V stredu, vo štvrtok (12. 3.) a budúci týždeň budú v Bratislave dopravné obmedzenia, súvisiace s montážou panelov na diaľnici D1 pri Vajnoroch a na diaľničnom obchvate D1 pri Domkárskej ulici. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na to upozorňuje vodičov na sociálnej sieti.



"V stredu a vo štvrtok bude v úseku diaľnice D1 pri Vajnoroch v smere do Bratislavy v čase od 10.30 do 17.30 h prejazdný ľavý jazdný pruh. V úseku D1 pri Domkárskej ulici budú prejazdné pravý a stredný jazdný pruh," spresnili policajti. Taktiež v utorok 17. marca bude podľa nich v úseku diaľnice D1 pri Vajnoroch v smere do Bratislavy od 10.30 do 17.30 h prejazdný iba ľavý jazdný pruh. V úseku pri Domkárskej ulici budú prejazdné pravý a stredný jazdný pruh.



Vo štvrtok 19. marca a v piatok 20. marca bude v úseku pri Vajnoroch v smere do Bratislavy od 10.30 do 17.30 h prejazdný naopak iba pravý jazdný pruh a pri Domkárskej ulici budú prejazdné stredný a ľavý jazdný pruh. "Účastníkov cestnej premávky žiadame, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť, trpezlivosť a riadili sa pokynmi polície," vyzývajú policajti.