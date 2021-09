V Bratislave treba v pondelok ráno počítať s dopravnými obmedzeniami

Bratislava 13. septembra (TASR) – V Bratislave treba v pondelok ráno počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



V hlavnom meste sa tvoria kolóny na viacerých úsekoch. Približne 25 minút si vodiči počkajú na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave, na Gagarinovej a Popradskej ulici, taktiež na Ulici Svornosti. Zhruba 20-minútová kolóna sa tvorí na Slovnaftskej. Do desať minút sa vodiči zdržia na diaľnici D1 v smere od nákupného centra Avion na Prístavný most do Petržalky.



Zelená vlna RTVS vodičov upozorňuje na štrk v pripájacom pruhu na bratislavskom obchvate na D4 za križovatkou Podunajské Biskupice v smere na Šamorín.