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V Bratislave udelili za štyri roky vyše 258.000 pokút za parkovanie
Od apríla tohto roka platí v tomto smere pravidlo, podľa ktorého sa pri prvom porušení počas 12 mesiacov voči držiteľovi vozidla sankcia neuplatní.
Autor TASR
Bratislava 28. júna (TASR) - V hlavnom meste udelili v období rokov 2022 - 2025, teda za ostatné štyri roky, viac ako 258.000 pokút za parkovanie. Týkalo sa to porušenia zákona o cestnej premávke, a to najmä prípadov státia na platenom parkovisku bez zaplateného poplatku za parkovanie. Takmer 136.000 pokút dostali autá s bratislavským evidenčným číslom (BA, BL, BT). Vyplýva to z odpovede magistrátu na interpeláciu jedného z bratislavských mestských poslancov.
V roku 2022 bolo udelených viac ako 22.800 pokút a v roku 2023 to bolo viac ako 65.000 pokút. V roku 2024 bolo udelených viac ako 73.700 pokút a v roku 2025 viac ako 96.400 pokút.
Od roku 2022 do konca marca 2026 bolo prostredníctvom objektívnej zodpovednosti vydaných celkom 346.882 rozkazov o uložení pokuty za správny delikt, a to nielen v regulovaných zónach PAAS, ale aj mimo nich. Z tohto počtu bolo uhradených 247.839 rozkazov, pričom celková suma uhradených pokút predstavuje 13.722.500 eur. Vyplýva to zo štatistík, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Mestskej polície (MsP) Bratislava Barbora Krajčovičová.
V roku 2022 bolo vydaných 17.724 rozkazov o uložení pokuty za správny delikt, z ktorých bolo uhradených 11.351, pričom suma dosiahla 624.114 eur. V roku 2023 bolo vydaných 69.691 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 46.626 v celkovej sume 2.574.910 eur. V roku 2024 bolo vydaných 96.768 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 65.806 v sume 4.115.444 eur. V roku 2025 bolo vydaných 131.046 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 101.652 v sume 5.198.648 eur. Za prvý štvrťrok 2026 bolo vydaných 31.653 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 22.404 v sume 1.212.384 eur.
„Pri týchto číslach je zároveň dôležité vysvetliť, že sa nedá očakávať úhrada 100 percent vydaných rozkazov. Časť ľudí pokutu neuhradí, v niektorých prípadoch sú podané odpory a konanie je následne zastavené. Prípadne nastanú ďalšie zákonné dôvody, pre ktoré sa pokuta ďalej neuhrádza,“ podotkla Krajčovičová. Rovnako podľa nej treba počítať s tým, že pokuty nie sú vždy v rovnakej výške.
Od zavedenia regulovaného systému PAAS v roku 2022 pribúdajú podľa hovorkyne každým rokom nové regulované zóny, čo prináša aj vyšší počet kontrol a vydaných pokút. Či sa vodiči „zlepšujú“ však mestská polícia nedokáže objektívne vyhodnotiť.
Pripomína však aj prípady, keď sú porušenia páchané z nepozornosti alebo omylu, nie úmyselne. „Ide najmä o nesprávne zadané evidenčné čísla vozidiel či nesprávne označenia zón pri úhrade parkovania a podobne,“ poznamenala Krajčovičová.
Od apríla tohto roka platí v tomto smere pravidlo, podľa ktorého sa pri prvom porušení počas 12 mesiacov voči držiteľovi vozidla sankcia neuplatní. Podmienkou však je, že sa v danom období nedopustil iného porušenia v zóne PAAS.
V roku 2022 bolo udelených viac ako 22.800 pokút a v roku 2023 to bolo viac ako 65.000 pokút. V roku 2024 bolo udelených viac ako 73.700 pokút a v roku 2025 viac ako 96.400 pokút.
Od roku 2022 do konca marca 2026 bolo prostredníctvom objektívnej zodpovednosti vydaných celkom 346.882 rozkazov o uložení pokuty za správny delikt, a to nielen v regulovaných zónach PAAS, ale aj mimo nich. Z tohto počtu bolo uhradených 247.839 rozkazov, pričom celková suma uhradených pokút predstavuje 13.722.500 eur. Vyplýva to zo štatistík, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Mestskej polície (MsP) Bratislava Barbora Krajčovičová.
V roku 2022 bolo vydaných 17.724 rozkazov o uložení pokuty za správny delikt, z ktorých bolo uhradených 11.351, pričom suma dosiahla 624.114 eur. V roku 2023 bolo vydaných 69.691 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 46.626 v celkovej sume 2.574.910 eur. V roku 2024 bolo vydaných 96.768 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 65.806 v sume 4.115.444 eur. V roku 2025 bolo vydaných 131.046 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 101.652 v sume 5.198.648 eur. Za prvý štvrťrok 2026 bolo vydaných 31.653 rozkazov, z ktorých bolo uhradených 22.404 v sume 1.212.384 eur.
„Pri týchto číslach je zároveň dôležité vysvetliť, že sa nedá očakávať úhrada 100 percent vydaných rozkazov. Časť ľudí pokutu neuhradí, v niektorých prípadoch sú podané odpory a konanie je následne zastavené. Prípadne nastanú ďalšie zákonné dôvody, pre ktoré sa pokuta ďalej neuhrádza,“ podotkla Krajčovičová. Rovnako podľa nej treba počítať s tým, že pokuty nie sú vždy v rovnakej výške.
Od zavedenia regulovaného systému PAAS v roku 2022 pribúdajú podľa hovorkyne každým rokom nové regulované zóny, čo prináša aj vyšší počet kontrol a vydaných pokút. Či sa vodiči „zlepšujú“ však mestská polícia nedokáže objektívne vyhodnotiť.
Pripomína však aj prípady, keď sú porušenia páchané z nepozornosti alebo omylu, nie úmyselne. „Ide najmä o nesprávne zadané evidenčné čísla vozidiel či nesprávne označenia zón pri úhrade parkovania a podobne,“ poznamenala Krajčovičová.
Od apríla tohto roka platí v tomto smere pravidlo, podľa ktorého sa pri prvom porušení počas 12 mesiacov voči držiteľovi vozidla sankcia neuplatní. Podmienkou však je, že sa v danom období nedopustil iného porušenia v zóne PAAS.