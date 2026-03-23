Pondelok 23. marec 2026
V Bratislave úmyselne podpálili štyri chaty

Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - V noci na pondelok došlo na Slovnaftskej ulici v Bratislave k požiaru štyroch chát. Oheň sa rozšíril aj na okolitý porast. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania konštrukcií objektov. Zároveň pomocou termovíznej kamery vyhľadávali a následne dohášali skryté ohniská, aby zabránili opätovnému vzniku požiaru. V dôsledku požiaru nevznikla majiteľom chatiek žiadna materiálna škoda,“ dodali hasiči.

Neprehliadnite

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?