V Bratislave upozornia na plytvanie potravinami

Bratislava 12. júla (TASR) - V slovenských domácnostiach sa plytvá potravinami zhruba 40 až 60 kilogramov jedla na osobu za rok. Najviac sa plytvá pečivom, zeleninou, ovocím či vareným jedlom a mliečnymi výrobkami. Bežná slovenská domácnosť pritom minie mesačne na nákup potravín pätinu zo svojich mesačných výdavkov. Upozorňuje na to občianske združenie Free Food, ktoré v nedeľu v Bratislave upriami pozornosť na problém plytvania potravinami podujatím Zero Waste Brunch.



"Hlavnou príčinou vzniku odpadu je, že nakupujeme viac potravín, ako dokážeme spotrebovať a nevieme ich správne využiť a skladovať," uviedli aktivisti. Zuzana Madajová z Free Food upozorňuje, že jeden z deviatich ľudí hladuje či trpí podvýživou, pričom sa ročne premrhá až jedna tretina celkovej svetovej produkcie potravín. "Z množstva vyhodeného jedla by sme vedeli nasýtiť všetkých hladujúcich ľudí na svete minimálne trikrát. Ide o významný etický, ekonomický a ekologický problém," podotkla Madajová.



Nedeľné podujatie Zero Waste Brunch v nadačnom dome Búdka 22 na Búdkovej ulici v Bratislave má preto na celý problém upozorniť. V rámci akcie bude šéfkuchár Anton Meszároš pripravovať jedlá z veľkej časti zo "zachránených" potravín. V záhrade nadačného domu môžu návštevníci od 10.00 do 15.00 h ochutnať jedlá, zažiť hudobný program, workshopy a diskusiu. Návštevníci sa tu môžu dozvedieť, ako skladovať potraviny či o mýtoch o potravinovom odpade.