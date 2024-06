V Bratislave upozorňujú na alarmujúcu situáciu s dospelými komármi

Bratislava 27. júna (TASR) - Výskyt dospelých komárov v niektorých bratislavských mestských častiach alarmujúco stúpa. Upozorňuje na to starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Súhlasí s ňou aj starostka Devína Jana Jakubkovič, podľa ktorej je situácia na území Devína extrémna. Starostovia a niektorí poslanci požadujú spoločnú koordináciu pri riešení situácie, aby sa predišlo prípadnej kalamite.



"Alarmujúco stúpa výskyt dospelých komárov v niektorých mestských častiach, nielen v Karlovej Vsi," skonštatovala Čahojová na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



Podľa starostky sa na nich obracajú obyvatelia, ktorí sú pobúrení a boja sa. Poukazujú na výskyt nových invazívnych druhov komárov, ktoré sú nebezpečné a môžu prenášať vážne ochorenia. Obavy sú aj z toho, že meteorologické podmienky ďalšieho obdobia môžu spôsobiť, že situácia sa bude len zhoršovať. Požaduje zodpovedné rozhodovanie zo strany magistrátu, aby sa predišlo možnej kalamite.



Po nedávnych povodniach je situácia v Devíne podľa starostky Jakubkovič extrémna. Nepozdáva sa jej, že sú lokality, na ktorých sa vôbec nezasahovalo. Je síce podľa nej pravda, že niektoré územia sú vo vyššom stupni ochrany, pripomína však zároveň, že už v minulosti po povodniach vydali regionálni hygienici výnimky. Podľa starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra je potrebné nájsť spôsob a spoločnú koordináciu mestských častí s mestom, prípadne aj krajom. Odzneli aj tvrdenia, že zásahy zo strany mesta boli neskoré, prípadne málo intenzívne.



Hlavné mesto priznáva, že situácia síce nie je prívetivá, ale robí všetko, čo môže. Podľa viceprimátora Bratislavy Jakuba Mrvu sa začalo s monitoringami a so zásahmi tento rok celkom skoro, pod nepriaznivú situáciu sa podpisujú nedávne povodne i počasie z uplynulého obdobia. "Nie je možné zlikvidovať všetkých jedincov," poznamenal Mrva.



Upozorňuje však, že v niektorých oblastiach nie je možný žiadny zásah, biologický ani chemický. Príkladom je Devínska cesta, kde je ochranné pásmo vodného zdroja i piaty stupeň ochrany. Na území Petržalky je to napríklad Pečniansky les.



Na štvrtkové rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva bol predložený návrh, ktorým zastupiteľstvo žiadalo primátora, aby vydal pokyn na účinnú elimináciu dospelých komárov. Dôvodom je ich vysoký výskyt a rapídne sa zhoršujúca situácia. Snahou je predísť hroziacej kalamite spojenej so zdravotným rizikom nielen pre ľudí, ale aj pre domáce zvieratá. Návrh však nenašiel v poslaneckom zbore dostatočnú podporu.