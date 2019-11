V Petržalke uzavreli Kopčiansku ulicu, prasklo tam vodovodné potrubie

Bratislava 28. novembra (TASR) - V bratislavskej Petržalke uzavreli až do odvolania celú Kopčiansku ulicu. Dôvodom je prasknuté vodovodné potrubie. Informuje o tom mestská časť Petržalka na svojom webe.



Obmedzená je aj bratislavská MHD. Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe informuje, že linka 80 je skrátená na kúpalisko Matadorka. Linka 99 jazdí odklonom medzi zastávkami Hálova a Jiráskova obojsmerne po Panónskej ceste a Bratskej ulici. "Odklon liniek platí do odvolania. Dôvodom je podmytá a nestabilná vozovka na Kopčianskej ulici, kde premávku zastavila polícia," spresnil dopravca. Premávku nočnej linky N80 spresní DPB podľa toho, či bude v noci komunikácia už prejazdná.



Na mieste sú momentálne pracovníci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). "Preverujú príčinu havárie a aj to, na koho infraštruktúre sa nachádza," povedal pre TASR hovorca BVS Peter Podstupka.