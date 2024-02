V Bratislave v piatok auto zrazilo vodiča elektrokolobežky

Bratislava 24. februára (TASR) - V Bratislave došlo v piatok (23. 2.) večer k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazili auto a vodič elektrokolobežky. Vodiča kolobežky previezli so zraneniami do nemocnice. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



K nehode došlo približne o 19.45 h na Panónskej ceste na parkovisku nákupného centra. "Podľa doposiaľ zistených informácií 39-ročná vodička K. D. viedla motorové vozidlo značky Hyundai, pričom v križovatke rovnocenných ciest medzi parkovacími uličkami došlo k zrážke s 35-ročným R. G., vodičom elektrokolobežky," priblížila polícia.



Vodič kolobežky utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho rýchly prevoz do jednej z bratislavských nemocníc. Alkohol u vodičky na mieste zistený nebol. "Poverený policajt odboru dopravných nehôd KDI Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví 39-ročnej K. D.," dodala polícia.