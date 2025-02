V Bratislave v piatok riešili troch vodičov, ktorí prekročili rýchlosť

Bratislava 10. februára (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti v piatok (7. 2.) riešili troch vodičov, ktorí na diaľniciach prekročili dovolenú rýchlosť. Vodiči dostali blokovú pokutu, jednému zadržali vodičský preukaz. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.



V prvom prípade išlo o 46-ročného vodiča osobného motorového vozidla, s ktorým šiel po diaľnici D1 v smere do Bratislavy rýchlosťou 226 kilometrov za hodinu (km/h). "Prekročil dovolenú rýchlosť jazdy o 116 km/h, za čo mu bola uložená bloková pokuta," ozrejmila.



V druhom prípade išiel 26-ročný vodič osobného motorového vozidla po diaľnici D2 v smere do Českej republiky rýchlosťou 219 km/h. Prekročil tak dovolenú rýchlosť jazdy o 89 km/h, za čo mu bola taktiež uložená bloková pokuta.



Polícia zastavila aj 23-ročného vodiča, ktorý po diaľnici D1 v smere do Bratislavy išiel rýchlosťou 158 km/h. Prekročil tak rýchlosť jazdy o 78 km/h, za čo mu bola uložená bloková pokuta a zadržaný vodičský preukaz.



Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy a jazdili bezpečne. "Vysokou rýchlosťou ohrozujete nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky," upozornila Bartošová.