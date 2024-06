V Bratislave vyhlásili dotačnú výzvu na kontajnerové stojiská

Bratislava 25. júna (TASR) - Hlavné mesto vyhlásilo dotačnú výzvu na kontajnerové stojiská, ich budovanie a úpravy. Žiadosti je možné predkladať do konca septembra. Alokovaných na tento rok je 80.000 eur. Výška dotácie na žiadateľa je vo výške 5000 eur. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Cieľom je podpora budovania a úprav kontajnerových stojísk, ktoré sú kvalitné, bezpečné, zohľadňujú environmentálne kritériá, a ktoré zároveň zapadajú do okolitého verejného priestoru," konštatuje Bubla.



Jednou z podmienok pre schválenie dotácie je deklarovanie vlastníckeho vzťahu k pozemku. V prípade, že ide o pozemok hlavného mesta alebo príslušnej mestskej časti, je potrebný prenájom pozemku za účelom výstavby kontajnerového stanovišťa. Žiadosti je možné predkladať v listinnej alebo elektronickej podobe, registračný formulár je zverejnený na webovej stránke.



Bratislava poskytuje dotáciu na vytvorenie kontajnerových stojísk podľa Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore. Dotačný program je realizovaný a financovaný vďaka spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu.