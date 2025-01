V Bratislave vyhlásili súťaž na obnovu Areálu hier Radosť pri Štrkovci

Bratislava 23. januára (TASR) - Bratislavský Ružinov v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vyhlasujú krajinársko-architektonickú súťaž na komplexnú revitalizáciu Areálu hier Radosť pri Štrkovci. Súťaž je dvojkolová, termín na predkladanie návrhov v prvom kole je 14. marec. Výška investícií je odhadovaná na päť miliónov eur bez DPH. TASR o tom informovali z MIB.



"Areál dlho nemohol dostať žiadne investície, a to sa na jeho stave podpísalo. Nepatrili nám totiž pozemky pod ním. Pred časom sa nám ich však nakoniec podarilo od ministerstva vnútra získať. Hneď potom sme mohli začať pripravovať projekt jeho komplexnej revitalizácie," pripomenul starosta Ružinova Martin Chren.



Primárnym zámerom súťaže je nájsť jednotnú tému pre celý areál, prepojiť herné prvky so zeleňou, doplniť vodné prvky či vybudovať ihriská a herné plochy pre všetky vekové kategórie. Rovnako tak podporiť inklúziu v priestore a priniesť riešenia pre celoročné využívanie areálu. Počíta sa tiež so zachovaním výtvarného diela Ťava od Rastislava Miklánka, ktoré je neodmysliteľným symbolom areálu od jeho vzniku. Ambíciou je taktiež zachovať čo najviac existujúcej zelene, staré a choré stromy nahradiť novými drevinami a zelené plochy rozšíriť na úkor spevnených plôch.



Krajinársko-architektonickú súťaž zastrešuje MIB. "Našou úlohou je napomôcť k realizácii veľkých vízií rozvoja verejných priestorov. Teší nás, že sa môžeme podieľať na projekte mestskej časti, ktorý má ambíciu vytvoriť nielen lokálny, ale aj celomestský priestor pre hru a relax," skonštatovala riaditeľka MIB Petra Marko.



Mestská časť ešte vlani obnovila staršie ihrisko. Dôvodom bol jeho nevyhovujúci technický stav. Staré, opotrebované herné prvky nahradila novými, dočasnými. Tie následne po začatí celkovej revitalizácie areálu presunie na iné miesto v mestskej časti.



K plánovanej revitalizácii areálu môže samospráva pristúpiť po tom, ako sa jej podarilo získať do svojho vlastníctva pozemky pod ním. Pred niekoľkými rokmi ich odkúpila od štátu. Ministerstvu vnútra zaplatila za dlhoneusporiadané pozemky pod chátrajúcim areálom viac ako 600.000 eur. Mestská časť sa pozemky pritom snažila získať už dlhšie. Už predtým rokovala spolu s hlavným mestom o komplexnej zámene pozemkov. Dohoda nakoniec zlyhala na tom, že hodnota pozemkov a budov, ktoré žiadalo mesto od ministerstva, bola mnohonásobne vyššia ako hodnota tých, ktoré chcelo ponúknuť.



Herný a športový areál pri Štrkoveckom jazere oslávil vlani polstoročie.