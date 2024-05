V Bratislave vyhlásili súťaž na stánky na Hlavnom vianočnom trhu

Bratislava 7. mája (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom vianočných stánkov na tohtoročnom Hlavnom vianočnom trhu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. mája. Zaregistrovať sa môžu na bkis.egrant.sk. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová z BKIS.



"Odborná komisia bude pri výbere predajcov prihliadať nielen na splnenie vopred stanovených kritérií, ale aj na referencie uchádzačov, kvalitu či lokálnosť ponúkaného sortimentu a výšku ponúkaného nájomného," poznamenala Bleho Francúzová.



Prihlásiť sa môžu predajcovia z celého Slovenska s dizajnovými výrobkami, vianočnými ozdobami, knihami, úžitkovými predmetmi či remeselnými výrobkami. Takisto s výrobkami z medu, so syrmi, s balenými pekárenskými a cukrárenskými potravinami alebo z oblasti gastronómie.



Hlavný vianočný trh na Hlavnom námestí sa bude konať od 21. novembra do 23. decembra. Po krátkej prestávke sa opäť otvorí 27. decembra a prvýkrát bude pokračovať až do Troch kráľov.