V Bratislave vyhlásili súťaž na vianočné stánky do Prívetivej zóny

Bratislava 11. septembra (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom stánkov v Prívetivej zóne v rámci Vianočného Hlavného trhu. Nová zóna má byť vytvorená na Primaciálnom námestí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 21. septembra. Zaregistrovať sa môžu na bkis.egrant.sk. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z BKIS.



"Cieľom je vytvoriť príjemné miesto pre rodiny s deťmi, seniorov a ďalšie zraniteľné skupiny a všetkých, ktorí si budú chcieť oddýchnuť od zhonu a ruchu okolia," priblížila Lehocká.



Do výberového konania sa môžu zapojiť predajcovia jedál a nealkoholických nápojov do vianočného stánku alebo s vlastným tzv. foodtruckom. Prihlásiť sa môžu na obdobie od 23. novembra do 23. decembra, s možnosťou predĺženia do 31. decembra.



Vianočný Hlavný trh sa uskutoční od 23. novembra do 23. decembra na Hlavnom a Františkánskom námestí. Okrem klasických stánkov s občerstvením a výrobkami budú niektoré venované aj súkromnému sektoru.