V Bratislave vysadia počas jesene stovky stromov

Bratislava 29. septembra (TASR) - V Bratislave vysadia počas jesene vyše 800 stromov po celom meste, 10.000 sadeníc v Horskom parku a k tomu aj viac ako 4600 kríkov. Informovalo o tom hlavné mesto s tým, že sadiť vo veľkom bude aj v areáloch škôlok a škôl.



"Sadíme dreviny odolnejšie voči vysokým teplotám, suchším obdobiam a zároveň aj voči mrazom. Označujú sa aj pojmom 'climate trees'," priblížila bratislavská samospráva. Jesenná výsadba spomedzi týchto drevín zahŕňa napríklad strom parrotia persica - parócia perzská. Pochádza zo severného Iránu a ide o stredne veľký strom, ktorému by sa podľa mesta malo v súčasných klimatických podmienkach v Bratislave dariť. Magistrát tak chce aj touto výsadbou spraviť hlavné mesto odolnejším voči zmenám klímy.



Bratislava chce do roku 2022 vysadiť 10.000 stromov a kríkov. Pre dosiahnutie tohto cieľa spustila samospráva minulý rok iniciatívu, kde hľadá partnerov z firiem, inštitúcií, organizácií a komunít. Rovnako do nej pozýva Bratislavčanov. Verejnosť môže iniciatívu podporiť darom na výsadbu dreviny alebo sa môže zapojiť priamo do sadenia.