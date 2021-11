V Bratislave vysadili cez víkend 10.000 sadeníc

Bratislava 8. novembra (TASR) - Viac ako 200 dobrovoľníkov zasadilo v Bratislave počas uplynulého víkendu (6. - 7. 11.) takmer 3000 a profesionáli ďalších 7000 sadeníc. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor hlavného mesta Matúš Vallo.



Hlavné mesto organizovalo cez víkend podujatie "10.000 stromov: Zásadný víkend". Hlavná časť programu sa konala v Horskom parku. Pre záujemcov boli v sobotu (6. 11.) pripravené aj prednášky o výsadbe stromov, spojené s vysádzaním vzrastlých stromov, na Rustaveliho v Rači a pri Chorvátskom ramene v Petržalke.



Magistrát ešte koncom septembra avizoval, že chce počas jesene vysadiť vyše 800 stromov po celom meste, 10.000 sadeníc v Horskom parku a k tomu aj viac ako 4600 kríkov. Vo veľkom chce sadiť aj v areáloch škôlok a škôl. Stromy sú podľa magistrátu v meste nesmierne dôležité, pretože prinášajú lokálne ochladzovanie, zbavujú mesto zlých nádychov, sú domovom biologickej rozmanitosti a vďaka stromom sú ulice aj tichšie.



Bratislava chce do roku 2022 vysadiť minimálne 10.000 drevín. Na dosiahnutie tohto cieľa spustila samospráva minulý rok iniciatívu, kde hľadá partnerov z firiem, inštitúcií, organizácií a komunít. Rovnako do nej pozýva Bratislavčanov. Verejnosť môže iniciatívu podporiť darom na výsadbu dreviny alebo sa môže zapojiť priamo do sadenia.