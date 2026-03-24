< sekcia Regióny
V Bratislave vyšetrili 67 vzoriek vôd zo studní, 26 z nich nevyhovelo
Nevyhovujúce vzorky boli prekročené len v ukazovateli dusičnany, a to v rozsahu 53,62 až 238,8 miligramu na liter.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava pri príležitosti Svetového dňa vody (18. 3.) vyšetril 67 vzoriek pitných vôd zo studní na prítomnosť dusičnanov a dusitanov. Z nich 26 vzoriek nevyhovelo. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.
„Nevyhovujúce vzorky boli prekročené len v ukazovateli dusičnany, a to v rozsahu 53,62 až 238,8 miligramu na liter,“ ozrejmil RÚVZ s tým, že podľa vyhlášky je limitná hodnota 50 miligramov na liter.
Pri zvýšenom výskyte dusitanov alebo dusičnanov je podľa odborníkov potrebné zistiť príčinu a zdroj znečistenia a ak je to možné, zabrániť kontaminácii, v krajnom prípade vyhĺbiť studňu na vhodnejšom mieste. Riešením je zároveň čerpať vodu z iných prameňov, z hromadného zásobovania, prípadne na pitie a varenie používať balenú pitnú vodu.
„Zbaviť sa dusičnanov v pitnej vode je technicky náročné. Používajú sa metódy na princípe iónovej výmeny, reverznej osmózy alebo elektrodialýzy, ktoré sú pomerne drahé,“ dodal úrad.
