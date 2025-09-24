< sekcia Regióny
V Bratislave vystavujú autori zo 6. ročníka projektu Arthunt
Arthunt vznikol v roku 2019 z iniciatívy abstraktnej maliarky Ivety Ježekovej.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Galéria Starý Avion v Bratislave hostí kolektívnu výstavu 14 výtvarníkov zapojených do umeleckého projektu Arthunt. Ide o originálny koncept, ktorý šiesty rok prináša prepojenie umenia a hry. „Diela autorov sú najskôr ukrývané na rôznych miestach Bratislavy, kde ich môžu záujemcovia podľa indícií ‚uloviť‘. Vybraní výtvarníci sú následne predstavení na spoločnej výstave,“ uvádza galéria k novej výstave, ktorú si návštevníci môžu pozrieť do 3. októbra.
Arthunt vznikol v roku 2019 z iniciatívy abstraktnej maliarky Ivety Ježekovej. Jeho poslaním je šíriť lokálne umenie, prepájať tvorcov s verejnosťou a ponúkať nový spôsob, ako objavovať výtvarnú tvorbu. „Od roku 2023 je partnerom projektu Galéria Starý Avion, kde sa už tretí rok po sebe koná záverečná kolektívna výstava,“ dodáva riaditeľka galérie Jana Chrappová.
Na výstave sa stretávajú rôznorodé prístupy a osobnosti - od energických farebných abstrakcií až po jemné akvarely. Medzi vystavenými sú diela, pod ktoré sa podpísala napríklad Monika Slovák Csenkey. Prezentuje plenérovú maľbu v impresionistickom a expresionistickom štýle, návštevníci galérie môžu obdivovať jej Západ slnka a Slnečné lúče. Marek Antoniaci pracuje s prvkami grafiky a analógovej fotografie, jeho tvorbu zastupujú diela Prior a Dargov. Zuzana Poloniová prezentuje monumentálny obraz inšpirovaný slávnou Monou Lisou, priaznivci umenia sa môžu zoznámiť aj s jej hravým linorytom červeného Trabanta.
