V Bratislave vystavujú najslávnejší náhrdelník v dejinách Francúzska
Honosný šperk vytvorený z viac než 600 diamantov bol jednou z najdrahších klenotníckych kompozícií svojej doby.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Bratislavský hrad sa stal domovom najslávnejšieho náhrdelníka v dejinách Francúzska. Verná historická kópia legendárneho šperku, ktorý zničil povesť francúzskej kráľovnej, sa v stredu stala súčasťou výstavy Marie Antoinette - z Viedne do Versailles až pod gilotínu, ktorá približuje svet luxusu, intríg a dramatických historických udalostí 18. storočia.
„Originálny náhrdelník už neexistuje 240 rokov, ale je dôležitý pre Máriu Antoinettu a jej povesť. Rok 1785 bol zlom, kedy zmenila svoje správanie, musela reagovať na verejnú mienku, som veľmi rád, že sa náhrdelník na výstavu dostal, aby ukázal aj túto výraznú etapu jej života,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii Peter Barta, riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) - Historického múzea, ktoré výstavu pripravilo v spolupráci so Chateau de Versailles Spectacles.
Honosný šperk vytvorený z viac než 600 diamantov bol jednou z najdrahších klenotníckych kompozícií svojej doby. „Bol to veľmi exkluzívny predmet hodný kráľovnej, objednal ho Ľudovít XV. pre svoju milenku Madame du Barry. Pred dokončením náhrdelníka objednávateľ zomrel, nemal kto pokračovať v realizácii jeho kúpy,“ priblížil pre TASR Barta históriu šperku, ktorý je ťažké nazývať náhrdelníkom Márie Antoinetty.
V spomínanom roku 1785 bolo kráľovnino meno zapletené do podvodu týkajúceho sa nákupu náhrdelníka v hodnote 1,5 milióna francúzskych livrov, hoci Mária Antoinetta sa na tom osobne nezúčastnila. Aféra s náhrdelníkom ju zničila, francúzska kráľovná stratila rešpekt v očiach ľudu i šľachty. Ďalej bola známa už iba ako „Rakúšanka“ a zradkyňa a nakoniec sa stala obeťou revolúcie.
Ako ďalej informoval Barta, výstavu okrem vernej repliky legendárneho náhrdelníka obohatili aj ďalšie predmety s témou Márie Antoinetty. Pribudla nová róba, memorabília z obdobia reštaurovania Bourbonovcov na francúzsky trón, ale aj rozmerný obraz zachytávajúci návštevu arcivojvodu Maximiliána vo Versailles, ktorý na výstavu zapožičalo SNM - Múzeum v Bojniciach.
„Táto výstava sa každým dňom vyvíja, je to ukážka spolupráce medzi slovenskými a francúzskymi kultúrnymi inštitúciami,“ povedal Alexandre Pajon, kurátor výstavy, ktorá v Rytierskej sieni Bratislavského hradu od apríla prilákala desaťtisíce návštevníkov. Práve pre veľký záujem ju organizátori predĺžili do apríla 2026.
