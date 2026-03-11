< sekcia Regióny
V Bratislave vzniklo Centrum fekálnej mikrobiálnej transplantácie
Prioritne sa lekári v centre zameriavajú na liečbu pacientov s rekurentnými infekciami močových ciest a druhú veľkú skupinu tvoria pacienti s neurovývinovými ochoreniami - autizmom.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave vzniklo Centrum mikrobiómu a fekálnej mikrobiálnej transplantácie (CMFMT) pre detských pacientov. Lekári sú tak pripravení pomôcť deťom s poruchami autistického spektra a opakovanými infekciami močových ciest. V budúcnosti plánujú rozšíriť fekálnu mikrobiálnu transplantáciu (FMT) aj na iné diagnózy asociované so zmeneným mikrobiómom a vybudovať vlastnú donorskú banku. TASR o tom informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická.
„Som veľmi rád, že po úspešnej liečbe dieťaťa s ťažkými opakovanými zápalmi obličiek môžeme v novom CMFMT poskytnúť veľmi účinnú a neinvazívnu liečbu mnohým ďalším pacientom. Po podaní liečby za pár hodín deti odchádzajú domov a môžu byť zapojené do bežných aktivít. Zatiaľ sme FMT podali siedmim pacientom a už dnes sledujeme zo strany ďalších rodičov obrovský záujem o podanie tejto liečby,“ ozrejmil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Prioritne sa lekári v centre zameriavajú na liečbu pacientov s rekurentnými infekciami močových ciest a druhú veľkú skupinu tvoria pacienti s neurovývinovými ochoreniami - autizmom. Aby sa dokázal efekt FMT v liečbe detí s autizmom, majú za sebou lekári pilierovú štúdiu, v ktorej boli zapojené jednovaječné dvojičky s ťažkou formou autizmu, pričom FMT sa podalo iba jednému dieťaťu. Dieťa, ktoré dostalo FMT, je pokojnejšie, zlepšili sa afektívne záchvaty a adaptívne správanie, čo znamená, že vie lepšie fungovať v spoločnosti.
„Pri každej diagnóze vieme, aké zmeny chceme podaním FMT dosiahnuť. Napríklad u pacientov s opakovanými zápalmi obličiek vieme, že máme v mikrobióme sledovať enterobaktérie, u detí s autizmom butyrát produkujúce baktérie. Butyrát je metabolit nevyhnutný pre správny vývoj a fungovanie mozgu,“ povedala vedúca lekárka centra Barbora Piteková.
Lekári už začali podávať FMT ďalším pacientom s opakovanými zápalmi obličiek - v experimentálnej skupine majú 20 detí a rovnako 20 detí v kontrolnej skupine. Finálny výsledok štúdie bude vyhodnotený 12 mesiacov od podania liečby. „V skupine máme napríklad pacienta, ktorý prekonal päť zápalov obličky a ďalších osem atakov po odobratí obličky. Chceme poukázať na to, že samotné odobratie obličky nepomáha zastaveniu zápalov obličky a preferujeme FMT ako neinvazívnu metódu,“ vysvetlila Piteková.
Dodala, že črevný mikrobióm vo vzťahu k fyzickému a duševnému zdraviu sa stal v ostatných rokoch predmetom intenzívneho skúmania a jeho vplyv je nesporný. „Sme radi, že prostredníctvom novovzniknutého centra môžeme byť súčasťou takéhoto výskumu a zároveň tak pomáhať deťom na ich ceste za plnohodnotným životom,“ uviedla.
V CMFMT v súčasnosti pracuje päť lekárov a cieľom do budúcnosti je vybudovať vlastnú donorskú banku, ktorá bude k dispozícii pre CMFMT v NÚDCH. V prípade záujmu o túto inovatívnu liečbu môžu rodičia kontaktovať CMFMT prostredníctvom e-mailovej adresy fmtcentrum@nudch.eu.
