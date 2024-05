V Bratislave za štyri mesiace riešili vyše 100 porušení majiteľmi psov

Bratislava 11. mája (TASR) - Bratislavská mestská polícia (MsP) počas prvých štyroch mesiacov tohto roka za rôzne porušenia riešila viac ako 100 majiteľov psov. Najčastejšie išlo o prípady nerešpektovania zákazu voľného pohybu psa či situácie, keď pes nemal známku, ale aj útoky psov na človeka alebo iné zvieratá. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Za priestupok hrozí v blokom konaní pokuta do výšky 33 eur. Za útok psa na človeka alebo iné zviera je možné v správnom konaní uložiť sankciu až do výšky 165 eur," priblížila MsP. Podotkla, že si počas kontrol všímajú najmä to, či psičkári rešpektujú, že na niektorých miestach sa pes nemôže pohybovať na voľno alebo v nich platí zákaz vstupu so psom. "Tiež či má pes na obojku pripevnenú evidenčnú známku, vďaka ktorej vieme, že je riadne zaregistrovaný v evidencii príslušnej mestskej časti," dodala.



Zároveň si napríklad všímajú aj to, či majitelia psov dbajú na čistotu a poriadok na verejných priestranstvách. "Prvoradé je byť ohľaduplný voči svojmu okoliu. Aj slušný a socializovaný pes môže ublížiť. Neraz sme boli svedkom situácie, keď napríklad pes uvoľnený z vôdzky udrel človeka náhubkom alebo ho zvalil na zem," ozrejmili mestskí policajti.



Vyzvali, aby sa verejnosť správa k sebe aj počas prechádzok so svojimi psami so vzájomným rešpektom a dodržiavala pravidlá, ktoré v hlavnom meste platia. V prípade, že sa ľudia stanú svedkami nezodpovedného správania psičkárov, majú mestskú políciu kontaktovať prostredníctvom linky 159 alebo sa obrátiť na hliadky priamo v teréne.