V Bratislave začali s asanáciou tzv. petržalského kopca

Bratislava 2. februára (TASR) - Spoločnosť Cresco Real Estate, ktorá stojí za developerským projektom Slnečnice v bratislavskej Petržalke, začala s prácami na recyklácii a likvidácii tzv. petržalského kopca. Pre TASR to potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč. Prácam na časti kopca, ktorý vznikol pri búraní starej Petržalky, predchádzalo odstraňovanie náletovej zelene a výber dodávateľa.



V rámci tejto fázy asanácie by sa mala odstrániť približne štvrtina kopca. Termín ukončenia tejto etapy prác je odhadovaný na december. Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť.



Tzv. petržalský kopec sa nachádza v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia, keď musela stará Petržalka ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Tvorí ho viac ako 300.000 ton materiálu, znovu využiť by sa z neho malo 96 percent. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál. Nerecyklovateľný materiál má byť riadne zlikvidovaný.



Prítomnosť zdraviu škodlivých látok merania nepotvrdili. Z výsledkov odberov a analýzy okolitej podzemnej vody a ovzdušia nevyplynulo, žeby sa z kopca uvoľňovali nebezpečné látky. V malých množstvách sa tam nachádza eternit, ktorý obsahuje azbestové vlákna. Je ho však podľa developera veľmi malé množstvo, takže nie je nebezpečný, ak nedochádza k neodbornej manipulácii s ním.



Developer zároveň deklaruje, že počas prác bude prítomný aj stály geologický dohľad i technický dozor. Prebiehať bude aj monitoring podzemnej vody, pravidelne sa majú odoberať vzorky vzduchu a pôdy či vykonávať stery z okolitých budov.