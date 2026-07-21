< sekcia Regióny
V Bratislave začali s čistením ďalšej vodnej plochy v lesoparku
Počas realizácie prác bude približne do polovice augusta uzavretý úsek lesnej cesty od Kaplnky pokoja po zastávku Bukva.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Po vyčistení Rybníka č. 1 a viacerých menších vodných plôch začali Mestské lesy Bratislava (MLB) v bratislavskom lesoparku s odstraňovaním sedimentov z dna Rybníka č. 2 na Železnej studničke. Po odstránení sedimentov budú nasledovať práce na rekonštrukcii vodohospodárskych objektov.
„Dlhoročné usádzanie sedimentov znížilo jeho vodnú kapacitu, zhoršilo kvalitu vody a obmedzilo jeho ekologické funkcie,“ upozornil riaditeľ MLB Marek Páva. Pripomenul, že aktuálne práce sú ďalšou etapou rozsiahlej obnovy rybníkov, ktoré neprešli komplexným čistením približne 40 rokov. „Po dokončení prác bude rybník schopný zadržať viac vody, zlepší sa jeho technický stav aj podmienky pre vodné organizmy. Zároveň bude aj naďalej plniť významnú úlohu ako dôležitá protipožiarna nádrž,“ dodal Páva.
Počas realizácie prác bude približne do polovice augusta uzavretý úsek lesnej cesty od Kaplnky pokoja po zastávku Bukva. Na Ceste mládeže bude zároveň zvýšený pohyb nákladných vozidiel zabezpečujúcich odvoz sedimentu. MLB preto návštevníkov prosia o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Obnova Rybníka č. 2 je súčasťou medzinárodného projektu ecoMarLes, realizovaného v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 - 2027 v spolupráci s rakúskym partnerom Marchfeldkanal. Čistenie rybníka od sedimentov zároveň realizujú v spolupráci s Okresným úradom Bratislava ako sanáciu následkov mimoriadnej situácie po povodniach v roku 2024.
„Dlhoročné usádzanie sedimentov znížilo jeho vodnú kapacitu, zhoršilo kvalitu vody a obmedzilo jeho ekologické funkcie,“ upozornil riaditeľ MLB Marek Páva. Pripomenul, že aktuálne práce sú ďalšou etapou rozsiahlej obnovy rybníkov, ktoré neprešli komplexným čistením približne 40 rokov. „Po dokončení prác bude rybník schopný zadržať viac vody, zlepší sa jeho technický stav aj podmienky pre vodné organizmy. Zároveň bude aj naďalej plniť významnú úlohu ako dôležitá protipožiarna nádrž,“ dodal Páva.
Počas realizácie prác bude približne do polovice augusta uzavretý úsek lesnej cesty od Kaplnky pokoja po zastávku Bukva. Na Ceste mládeže bude zároveň zvýšený pohyb nákladných vozidiel zabezpečujúcich odvoz sedimentu. MLB preto návštevníkov prosia o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
Obnova Rybníka č. 2 je súčasťou medzinárodného projektu ecoMarLes, realizovaného v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 - 2027 v spolupráci s rakúskym partnerom Marchfeldkanal. Čistenie rybníka od sedimentov zároveň realizujú v spolupráci s Okresným úradom Bratislava ako sanáciu následkov mimoriadnej situácie po povodniach v roku 2024.