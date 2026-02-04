Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislave začali s rekonštrukciou nádvoria Pistoriho paláca

Na snímke Pistoriho palác. Foto: TASR– Štefan Puškáš

Rekonštrukcia má priniesť nové povrchy, revitalizáciu zelene i prvky, ktoré nádvoriu doposiaľ chýbali.

Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto začalo s rekonštrukciou nádvoria Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Komplexná obnova má trvať počas celého prvého polroka, priestor chce mať mestská časť pripravený pred začiatkom letnej sezóny. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Vytvoríme verejný priestor, ktorý bude miestom pre oddych aj kultúrne podujatia a ktorý zvýši celkovú pobytovú kvalitu areálu paláca,“ konštatuje samospráva s tým, že obnova citlivo pracuje s existujúcim potenciálom nádvoria, ako aj s historickým kontextom Pistoriho paláca.

Rekonštrukcia má priniesť nové povrchy, revitalizáciu zelene i prvky, ktoré nádvoriu doposiaľ chýbali. Súčasťou má byť aj nové tienenie, ktoré má poskytnúť viac komfortu počas letných mesiacov. Pribudnúť majú aj nové sochárske objekty, ktoré doplnia historický charakter priestoru o umelecký rozmer.

Nádvorie Pistoriho paláca, jedného zo staromestských centier kultúry, je podľa mestskej časti miestom, kde sa stretávajú rôzne komunity, od lokálne definovaných cez odborné, najmä z umeleckého a dizajnérskeho prostredia, po komunity špecifické, napríklad so zdravotným či sociálnym statusom.
