< sekcia Regióny
V Bratislave začali so spúšťaním fontán
Spustená bude aj obnovená fontána Svetový poštár na Poštovej ulici.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - V Bratislave začali od piatka so spúšťaním mestských fontán. Ako prvú spustila mestská organizácia Marianum fontánu Družba na Námestí slobody. V priebehu budúceho týždňa by mali byť spustené ďalšie fontány v Starom Meste, následne aj tie v ďalších mestských častiach.
Na spustenie čaká na budúci týždeň Maximiliánova (Rolandova) fontána na Hlavnom námestí, Ganymedova fontána a fontána Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom námestí, fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí, Fontána Radosť zo života v záhrade Grasalkovičovho paláca a fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí. V priebehu ďalších dní majú byť postupne spustené aj fontány jednotlivých mestských častí.
Spustená bude aj obnovená fontána Svetový poštár na Poštovej ulici. Vinou vandalov bola posledné roky nefunkčná, vlani v decembri ju však kompletne zrekonštruovali.
Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislava spravuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a dva vojnové cintoríny, rovnako tak 65 vojnových pomníkov a pamätníkov a 130 umeleckých diel vo verejnom priestore. Stará sa tiež o prevádzku mestských vodných prvkov - 44 fontán, 15 pitných fontánok, ôsmich rozprašovačov a troch studní, ale tiež o zeleň vo verejnom priestore a vybrané pamiatkové objekty.
