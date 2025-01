V Bratislave začali v utorok so zvozom vianočných stromčekov z ohrádok

Bratislava 7. januára (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala v utorok so zvozom vianočných stromčekov z ohrádok v Bratislave. Prvé dva týždne zberu posilní zvozy. OLO o tom informovalo na svojom webe. Zvoz stromčekov potrvá do 14. februára.



V pondelky bude OLO zbierať stromčeky z bratislavského Starého Mesta. V utorky z Ružinova, Podunajských Biskupíc a Vrakune. Z Nového Mesta, Rače a Vajnôr bude odvážať stromčeky v stredy, vo štvrtky z Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Devína, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrice, vyplýva z harmonogramu. Z Petržalky, Jaroviec, Rusoviec a Čunova bude zvoz prebiehať v piatky. "V týždni od 10. februára budeme realizovať posledné odvozy stromčekov z ohrádok a tie budeme následne postupne deinštalovať," upozornila spoločnosť.



Zároveň poukázala na to, že ak sa v okolí ohrádka nenachádza, môžu ľudia využiť zberný dvor v bratislavskom Ružinove alebo kompostovacízásobník čihnedú zbernú nádobu na záhradný bioodpad.



OLO spolu s partnermi projektu dá stromčekom druhú šancu. Z niektorých napríklad vytvoria knižnice, ktoré poslúžia sociálne znevýhodneným rodinám, mestskej knižnici, zoo a iným mestským inštitúciám. Časť z vyzbieraných vianočných stromčekov sa premení na mulč, ktorý budú rozdávať na tzv. mulčovačkách. Jedna z nich bude v Sade Janka Kráľa, druhá v parku na Kazanskej ulici.



Stromčeky treba pred odovzdaním do ohrádok zbaviť všetkých ozdôb. Tie v plastových obaloch, kvetináčoch či s vianočnými ozdobami sa nedajú ďalej spracovať a spolu so zmesovým odpadom končia v Zariadení na energetické využitie odpadu, uviedlo OLO.