VIDEO: V Bratislave začínajú testovať vodíkový autobus

Bratislava 16. decembra (TASR) - V Bratislave začínajú v reálnych podmienkach testovať vodíkový autobus. Počas nasledujúcich dní sa ním budú môcť cestujúci odviezť na viacerých linkách. Ide o rovnaký model, aký by mal doplniť vozový park Dopravného podniku Bratislava (DPB) na budúci rok. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.vysvetlil predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.Prvá námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová vyzdvihla, že vodíkový autobus predstavuje ekologické riešenie a prispieva k zníženiu množstva emisií. Ako pripomenula, už v priebehu budúceho roka vozidlový park obohatia štyri kusy takýchto autobusov.Vodíkový autobus bude od 16. do 27. decembra premávať cez pracovné dni najmä na linkách 50, 65, 74 a 87. Jazda týmto vozidlom bude pre cestujúcich bezplatná.Mestský nízkopodlažný vodíkový autobus Solaris Urbino 12 hydrogen v modrobielej farebnej kombinácii je poháňaný elektromotormi v zadnej náprave a menšou trakčnou batériou, pre ktoré dodáva elektrickú energiu vodíkový palivový článok. Toto vozidlo nie je prototypom. Rovnaký model už dnes podľa DPB prevádzkujú viaceré európske mestá.Štyri rovnaké vozidlá, už v bratislavských farbách a vybavené najnovšími technológiami, majú doraziť do depa DPB budúci rok. Podnik ich objednal tento rok vďaka nenávratnému finančnému príspevku z európskych fondov, na ktorý uzavrel zmluvu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) SR. Predchádzala tomu súťaž na dodávateľa.V porovnaní s elektromobilmi je podľa dopravného podniku výhodou vodíkových vozidiel dlhší dojazd, ale aj rýchlejšie tankovanie. Autobus na vodík by mohol podľa hovorcu na jedno dotankovanie prejsť aj viac ako 350 km, čím dokáže plnohodnotne nahradiť bežné autobusy v celodennej prevádzke.