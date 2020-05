V Bratislave postupne spúšťajú mestské fontány

Bratislava 30. mája (TASR) - V Bratislave začínajú v týchto dňoch spúšťať mestské fontány. Vyplýva to z rozhodnutia regionálneho hygienika, ktorý však nateraz nepovoľuje spustenie pitných fontánok v meste. Mestská organizácia Generálny investor Bratislavy postupne plánuje uviesť do prevádzky 38 fontán z celkového počtu 41, ktoré má vo svojej správe. TASR o tom informovali z bratislavského magistrátu.



Fontány budú spúšťať už počas tohto víkendu. "Ako prvé sa budú spúšťať fontány v centre mesta - fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí, fontána Lev s erbom na Námestí SNP, fontána Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom námestí, fontána Milenci na Dulovom námestí, fontána Zuzka na Karadžičovej ulici, fontána Marína na Šafárikovom námestí, Závojová a Vejárová fontána v parku A. Hlinku a postupne budú spustené ďalšie," spresnila bratislavská samospráva.



Obyvateľov i návštevníkov zároveň upozorňuje, že voda vo fontánach je chemicky upravovaná a neslúži na pitie. Pitné fontánky mesto zatiaľ z hľadiska ochrany verejného zdravia a na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva nespúšťa.



Dlhodobo zostávajú nefunkčné tri mestské fontány, a to fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v Ružinove, Technická fontána na Borskej ulici v Karlovej Vsi a fontána Družba na Námestí slobody v centre mesta, ku ktorej je aktuálne podpísaná zmluva na projektovú dokumentáciu. Opätovné sprevádzkovanie týchto fontán si podľa magistrátu vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej, ako aj technologickej časti zariadenia.



Generálny investor Bratislavy ako správca mestských fontán zabezpečuje údržbu a prevádzku celkovo 55 zariadení. Z toho 41 fontán, 14 pitných fontánok a troch studní.